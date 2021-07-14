Відставка Авакова: правоохоронний комітет ухвалив рішення щодо заяви
Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення щодо заяви про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Парламенту рекомендують визначитися з приводу підтримки / непідтримки документа в сесійній залі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету.
Зазначимо, 13 липня заява Авакова про відставку була зареєстрована у парламенті.
Слід зазначити, що главу цього комітету Дениса Монастирського президент Володимир Зеленський запропонував призначити главою МВС.
Під час розгляду цього питання доповідачем був перший заступник глави комітету Андрій Осадчук, оскільки Монастирський заявив про ймовірний конфлікт інтересів.
Щодо заяви члени комітету надали дві пропозиції: рекомендувати Раді визначитися шляхом голосування у сесійній залі та рекомендувати ВР підтримати заяву.
Першу пропозицію підтримали 13 членів комітету, два проголосували "проти" та п'ять утрималися.
"Таким чином, наш комітет рекомендує Верховній раді визначитися у сесійній залі... Ми не голосуємо другу пропозицію, бо рішення вже прийнято. Я закриваю розгляд цього питання", - зазначив Осадчук.
Комітет запрошував очільника МВС на розгляд цього питання, однак Аваков не прийшов.
Нагадаємо, глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що СН збереться на засідання 15 липня. Члени фракції проголосують за кандидатуру Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.
Як писало РБК-Україна, раніше глава правоохоронного комітету розповів про пропозицію президента очолити МВС замість Арсена Авакова. Він зазначив, що пропозицію отримав у вівторок, 13 липня.
Вчора Арсен Аваков оголосив про свою відставку з посади глави МВС.
Відразу після цього відбулося засідання фракції СН, на якому президент Володимир Зеленський запропонував Монастирського кандидатом на посаду глави МВС.
Детальніше про відставку глави МВС і призначення нового міністра читайте у нашому матеріалі "Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі".