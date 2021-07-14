Відставка Авакова: правоохоронний комітет ухвалив рішення щодо заяви

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення щодо заяви про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Парламенту рекомендують визначитися з приводу підтримки / непідтримки документа в сесійній залі.

Зазначимо, 13 липня заява Авакова про відставку була зареєстрована у парламенті.

Слід зазначити, що главу цього комітету Дениса Монастирського президент Володимир Зеленський запропонував призначити главою МВС.

Під час розгляду цього питання доповідачем був перший заступник глави комітету Андрій Осадчук, оскільки Монастирський заявив про ймовірний конфлікт інтересів.

Щодо заяви члени комітету надали дві пропозиції: рекомендувати Раді визначитися шляхом голосування у сесійній залі та рекомендувати ВР підтримати заяву.

Першу пропозицію підтримали 13 членів комітету, два проголосували "проти" та п'ять утрималися.

"Таким чином, наш комітет рекомендує Верховній раді визначитися у сесійній залі... Ми не голосуємо другу пропозицію, бо рішення вже прийнято. Я закриваю розгляд цього питання", - зазначив Осадчук.

Комітет запрошував очільника МВС на розгляд цього питання, однак Аваков не прийшов.