СБУ затримала спільника диверсанта, що готував вибухи на залізниці

СБУ затримала російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій в Чернігській області. Він виявився спільником раніше затриманого диверсанта, що планував вибухи на УЗ в Чернівецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"СБУ затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, одержану інформацію він передавав своєму спільнику на Близькому Сході. Той був затриманий нещодавно контррозвідкою СБУ у Чернівецькій області, куди прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах "Укрзалізниці".

"Обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб РФ. Після затримання свого "зв’язкового" інформатор отримав нове завдання - розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з РФ", - додають в СБУ.

Як зазначається, ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів.