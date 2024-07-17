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О штрафе за необновление данных можно будет узнать в "Дії", - Минобороны

Фото: в Минобороны рассказали о механизме штрафов за необновление данных (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Все, кто не обновил данные до 16 июля, будут оштрафованы не сразу. При этом про сам штраф можно будет узнать в "Дії".

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир "Радио Свобода".

"Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Штраф - это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодняшний день не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление", - пояснил он.

По его словам, военнообязанные будут узнавать о штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости.

"В том же приложении "Дія" можно будет это сделать (узнать, - ред)", - добавил спикер.

По его словам, обновить военно-учетные данные можно и дальше в ТЦК и СП и в приложении "Резерв+", однако теперь это не освобождает от штрафа, поскольку 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных истек.

Мобилизация в Украине и обновление данных

В Украине действует военное положение и мобилизация, в связи с чем, согласно новому закону, который вступил в силу с 18 мая, все военнообязанные должны были до 16 июля обновить свои учетные данные. Пройти процедуру обновления данных можно было, (нужно и сейчас) пройти в ТЦК и СП, через приложение "Резерв+" или через ЦПАУ.

Как сообщалось ранее, обновление данных для военнообязанных в Украине, не означает автоматическую мобилизацию, как и наложение автоматического штрафа. Отметим, что обновить данные, тем кто это не сделал, необходимо и после 16 июля. Но штраф от 17 000 до 25 500 гривен, вероятно, придется заплатить.

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