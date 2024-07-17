О штрафе за необновление данных можно будет узнать в "Дії", - Минобороны

"Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Штраф - это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодняшний день не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление", - пояснил он.

По его словам, военнообязанные будут узнавать о штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости.

"В том же приложении "Дія" можно будет это сделать (узнать, - ред)", - добавил спикер.

По его словам, обновить военно-учетные данные можно и дальше в ТЦК и СП и в приложении "Резерв+", однако теперь это не освобождает от штрафа, поскольку 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных истек.