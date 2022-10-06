Получат деньги. Ким предложил оккупантам на юге сдаваться вместе с техникой

В Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты могут заработать деньги за сдачу в плен с военной техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram .

"Благодаря проекту "Хочу жить" россияне продолжают сдаваться. В качестве бонуса на южном направлении можно сдаться вместе с техникой и получить за это деньги. У нас есть уже пара успешных "кейсов", но об этом позже", - рассказал Ким.

Он также обнародовал прайс-лист на вражескую технику: