Получат деньги. Ким предложил оккупантам на юге сдаваться вместе с техникой

В Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты могут заработать деньги за сдачу в плен с военной техникой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"Благодаря проекту "Хочу жить" россияне продолжают сдаваться. В качестве бонуса на южном направлении можно сдаться вместе с техникой и получить за это деньги. У нас есть уже пара успешных "кейсов", но об этом позже", - рассказал Ким.
Он также обнародовал прайс-лист на вражескую технику:
Напомним, ранее стало известно, что первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен силам обороны с в рамках проекта "Хочу жить".
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