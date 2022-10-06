Отримають гроші. Кім запропонував окупантам на півдні здаватися разом з технікою

У Херсонській та Миколаївській областях російські окупанти можуть заробити гроші за здачу в полон з військовою технікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"Завдяки проекту "Хочу жити" росіяни продовжують здаватися. Як бонус на південному напрямку можна здатися разом з технікою та отримати за це гроші. У нас вже є пара успішних "кейсів", але про це згодом", - розповів Кім.
Він також оприлюднив прайс-лист на ворожу техніку:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що перші російські мобілізовані почали здаватися в полон силам оборони в рамках проекту "Хочу жити".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.