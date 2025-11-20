"Получил от К.": Уиткофф слил в соцсети источник "плана" США и России по Украине

"США тайно разрабатывают новостей план по прекращению войны в Украине. Дэвид Лоулер и я пишем для Axios"?" - написал журналист Барак Равид в соцсети Х.

Через несколько минут под постом появился комментарий Стива Виткоффа: "Он, видимо, получил это от К."

Вероятно, Уиткофф перепутал личные сообщения и написал эту информацию для публичного чтения.

Такое предположил другой американский журналист Майкл Вайс, о чем он также написал в Х.

"Почти наверняка это касается Кирилла Дмитриева, которого цитируют в статье. Но, похоже, российская сторона разоблачает это не просто так. Также, похоже, Дом Филби не знает, как работает Твиттер, но тем не менее уверен в своей способности положить конец войне", - написал журналист.