Получил судимость, но продолжил дело. СБУ задержали рецидивиста, помогавшего уклонистам

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

В Одесской области

По данным СБУ, в области задержаны трое "дельцов", которые организовали канал побега уклонистов в Евросоюз. Для поиска клиентов фигуранты размещали "рекламу" в соцсети TikTok.

После чего прятали беглецов в грузовых отсеках фур и перевозили их к границе. Там мужчинам, желающим выехать за границу выдавали надувную лодку для переправки в соседнюю страну через пограничную реку.

После пересечения границы беглецов встречал один из организаторов "схемы" и за дополнительную плату помогал им легализоваться за пределами Украины.

Еще один "маршрут", по данным работников спецслужбы пролегал через заранее подготовленные лесные тропы.

На Буковине

В регионе была нейтрализована преступная группировка, которая организовала еще один канал нелегальной миграции в ЕС.

"Лидером группы был рецидивист, который уже имел судимость за переправку нелегалов через границу", - сообщили в СБУ.

По данным службы, вместе с двумя сообщниками они выводили уклонистов в соседнюю страну через лесные массивы. Один из участников группировки использовал поддельное удостоверение общественного "антикоррупционера".

Эту подделку он предъявлял на блокпостах, когда перевозил уклонистов в "пункт назначения" вблизи границы.

"Стоимость таких "услуг" дельцы оценивали до 12 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности побега и его способа", - добавили в СБУ.

В Закарпатье

По данным СБУ, в Закарпатье были задержаны трое жителей региона, которые пытались переправить через так называемую "зеленку" в ЕС нескольких потенциальных призывников из Раховского района.

Напомним, недавно пограничники в Одесской области задержали двух "бегунов", которые не смогли преодолеть противотранспортный ров.

Мы также писали, что Государственная пограничная служба Украины задержала водителя, пытавшегося перевезти троих "уклонистов" до границы с Молдовой.

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