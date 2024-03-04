Отримав судимість, але продовжив справу. СБУ затримали рецидивіста, який допомагав ухилянтам

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

В Одеській області

За даними СБУ, в області затримано трьох "ділків", які організували канал втечі ухилянтів до Євросоюзу. Для пошуку клієнтів фігуранти розміщували "рекламу" в соцмережі TikTok.

Після чого ховали втікачів у вантажних відсіках фур та перевозили їх до кордону. Там чоловікам, що бажали виїхати за кордон видавали надувний човен для переправлення до сусідньої країни через прикордонну річку.

Після перетину кордону втікачів зустрічав один із організаторів "схеми" і за додаткову плату допомагав їм легалізуватися за межами України.

Ще один "маршрут", за даними працівників спецслужби пролягав через заздалегідь підготовлені лісові стежки.

На Буковині

В регіоні було нейтралізовано злочинне угруповання, яке організувало ще один канал нелегальної міграції до ЄС.

"Лідером групи був рецидивіст, який вже мав судимість за переправлення нелегалів через кордон", - повідомили в СБУ.

За даними служби, разом з двома спільниками вони виводили ухилянтів до сусідньої країни через лісові масиви. Один з учасників угруповання використовував підроблене посвідчення громадського "антикорупціонера".

Цю підробку він пред’являв на блокпостах, коли перевозив ухилянтів до "пункту призначення" поблизу кордону.

"Вартість таких «послуг» ділки оцінювали до 12 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості втечі та її способу", - додали в СБУ.

На Закарпатті

За даними СБУ, на Закарпатті було затримано трьох мешканців регіону, які намагались переправити через так звану "зеленку" до ЄС декількох потенційних призовників з Рахівського району.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники в Одеській області затримали двох "бігунів", що не змогли подолати протитранспортний рів.

Ми також писали, що Державна прикордонна служба України затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.

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