Общество Образование

Получил пожизненное: в Украине заочно осудили гауляйтера Запорожья Балицкого

Фото: гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине заочно приговорили к пожизненному лишению свободы коллаборанта Евгения Балицкого - руководителя оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как установило расследование, гауляйтер организовал массовое похищение и незаконный вывоз украинского зерна в интересах страны-агрессора.

После захвата части территории южного региона Украины, Балицкий приступил к реализации кремлевских указаний по сплошному ограблению местных фермеров и агрокомпаний.

Угрожая оружием, тюремным заключением и физической расправой рашисты захватывали частное имущество сельхозпредпринимателей, прежде всего украинское зерно.

Затем оккупационный "губернатор" Балицкий обеспечивал нелегальный вывоз награбленной продукции по заказу РФ.

Основные "маршруты" зерна пролегали из Мариуполя, а дальше в порты Ростова-на-Дону или временно оккупированного Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока.

По имеющимся данным, таким образом только в течение 2025 года гауляйтер организовал похищение почти полмиллиона тонн украинского зерна.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал Балицкого виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 (организация в пособничестве государству-агрессору);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

 

Другой приговор Балицкому

Напомним, еще в 2023 году на основе доказательной базы суд назначил наказание гауляйтеру Запорожья Евгению Балицкому в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Бывший народный депутат от запрещенной партии "Оппозиционный блок" в начале полномасштабного вторжения России одним из первых публично поддержал врага. После этого россияне назначили его гауляйтером на захваченной территории Запорожской области.

