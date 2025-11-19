Получил пожизненное: в Украине заочно осудили гауляйтера Запорожья Балицкого

В Украине заочно приговорили к пожизненному лишению свободы коллаборанта Евгения Балицкого - руководителя оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
Как установило расследование, гауляйтер организовал массовое похищение и незаконный вывоз украинского зерна в интересах страны-агрессора.
После захвата части территории южного региона Украины, Балицкий приступил к реализации кремлевских указаний по сплошному ограблению местных фермеров и агрокомпаний.
Угрожая оружием, тюремным заключением и физической расправой рашисты захватывали частное имущество сельхозпредпринимателей, прежде всего украинское зерно.
Затем оккупационный "губернатор" Балицкий обеспечивал нелегальный вывоз награбленной продукции по заказу РФ.
Основные "маршруты" зерна пролегали из Мариуполя, а дальше в порты Ростова-на-Дону или временно оккупированного Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока.
По имеющимся данным, таким образом только в течение 2025 года гауляйтер организовал похищение почти полмиллиона тонн украинского зерна.
На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал Балицкого виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Напомним, еще в 2023 году на основе доказательной базы суд назначил наказание гауляйтеру Запорожья Евгению Балицкому в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Бывший народный депутат от запрещенной партии "Оппозиционный блок" в начале полномасштабного вторжения России одним из первых публично поддержал врага. После этого россияне назначили его гауляйтером на захваченной территории Запорожской области.