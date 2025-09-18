Получил пожизненное: по материалам СБУ осудили оккупанта, который действовал в Херсоне

Известно, что осужденный - сотрудник так называемого 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ России Сергей Синицын, который имеет позывной "Сабир".

В марте 2022 года оккупант прибыл в Херсон в составе так называемой "временной опергруппы №8", чтобы организовывать массовые репрессии против украинских граждан, в первую очередь против участников движения сопротивления. Синицын также стал "куратором" оккупационного "главного управления МВД РФ" в Херсоне.

В частности, осужденный лично согласовывал "кадровые назначения" в оккупационную полицию и осуществлял управление облавами оккупантов на дома жителей Херсона. Во время этих облав людей похищали и отвозили в оборудованные врагом застенки в городе.

"В застенках пострадавших били, пытали электрическим током, имитировали расстрелы и угрожали расправой над их родственниками", - сказано в сообщении.

Также Синицын пытался сформировать собственные агентурные сети в Херсоне. В первую очередь его интересовала вербовка бывших чиновников и правоохранителей.

"Суд признал Сергея Синицына виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 438 (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц)", - добавили в СБУ.