Минобороны получило "зеленый свет" на запуск программы поддержки военных и их семей

Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ №59 о запуске служб сопровождения военных и их семей. Они будут функционировать в структуре Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

В ВСУ эти функции будут выполнять подразделения гражданско-военного сотрудничества.

Службы сопровождения будут предоставлять военнослужащим и их семьям консультации и помощь по правовым, социальным, медицинским и бытовым вопросам. Это будет включать юридические консультации, организацию медицинской реабилитации, социальную поддержку и психологическую помощь.

"Наши защитники должны знать, что они и их семьи не останутся один на один в сложный момент. Мы создаем систему поддержки, которая будет помогать в любых ситуациях - составить заявление, решить вопрос с получением выплат, проконсультировать о возможности прохождения реабилитации после ранения", - заявил заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

В ведомстве сообщили, что перед запуском служб проведено обучение первых групп специалистов. Они получили подготовку по оказанию правовой и психологической помощи, организации медицинского сопровождения раненых, социальной поддержки военных и их семей, а также взаимодействия с семьями погибших, пропавших без вести и пленных.

В целом службы сопровождения будут охватывать около двадцати направлений поддержки, что будет способствовать усилению социальной защиты военнослужащих и их семей.