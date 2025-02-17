ua en ru
Пн, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Минобороны получило "зеленый свет" на запуск программы поддержки военных и их семей

Киев, Понедельник 17 февраля 2025 16:27
UA EN RU
Минобороны получило "зеленый свет" на запуск программы поддержки военных и их семей Иллюстративное фото: Минобороны получило "зеленый свет" на запуск программы поддержки военных и их семей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ №59 о запуске служб сопровождения военных и их семей. Они будут функционировать в структуре Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В ВСУ эти функции будут выполнять подразделения гражданско-военного сотрудничества.

Службы сопровождения будут предоставлять военнослужащим и их семьям консультации и помощь по правовым, социальным, медицинским и бытовым вопросам. Это будет включать юридические консультации, организацию медицинской реабилитации, социальную поддержку и психологическую помощь.

"Наши защитники должны знать, что они и их семьи не останутся один на один в сложный момент. Мы создаем систему поддержки, которая будет помогать в любых ситуациях - составить заявление, решить вопрос с получением выплат, проконсультировать о возможности прохождения реабилитации после ранения", - заявил заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

В ведомстве сообщили, что перед запуском служб проведено обучение первых групп специалистов. Они получили подготовку по оказанию правовой и психологической помощи, организации медицинского сопровождения раненых, социальной поддержки военных и их семей, а также взаимодействия с семьями погибших, пропавших без вести и пленных.

В целом службы сопровождения будут охватывать около двадцати направлений поддержки, что будет способствовать усилению социальной защиты военнослужащих и их семей.

Ранее сообщалось, что в Украине реализуется экспериментальный проект поддержки военнослужащих, ветеранов, бывших военнопленных и их семей. Инициатива охватила 35 воинских частей и направлена на оказание комплексной помощи защитникам Украины.

В рамках проекта военные и их семьи получают социальную защиту, медицинскую и правовую поддержку, психосоциальную помощь, консультации по укреплению семейных отношений, а также мероприятия по профилактике зависимостей и девиантного поведения. Отдельное внимание уделяется реагированию на случаи домашнего насилия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Переговоры в Саудовской Аравии. Что известно о встрече США с РФ и будет ли там Украина
Переговоры в Саудовской Аравии. Что известно о встрече США с РФ и будет ли там Украина
DAILY
Уроки Мюнхена. Какое будущее Трамп приготовил Европе и стал ли мир ближе для Украины
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Уроки Мюнхена. Какое будущее Трамп приготовил Европе и стал ли мир ближе для Украины