Ветераны и их семьи могут получить помощь через е-Ветеран: как подать заявку

На платформе е-Ветеран есть возможность подать заявление к специалистам по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных военнослужащих. Специалисты будут оказывать комплексную поддержку ветеранам и родным военнослужащих.

РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Уряд online" рассказывает, как подать заявку к специалистам по сопровождению и какую помощь можно получить.

В сообщении говорится, что специалисты оказывают комплексную поддержку, помогая ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и консультируют по различным вопросам, таким как льготы, реабилитация, трудоустройство, жилье, юридические вопросы и психологическая помощь.

Заявку могут подать:

ветераны войны,

демобилизованные военнослужащие,

члены семей погибших защитников и ветеранов,

пострадавшие участники Революции Достоинства и их семьи,

лица с особыми заслугами перед Украиной,

члены семей военных, пропавших без вести или находящихся в плену.

Чтобы подать заявку, нужно зайти на сайт е-Ветеран, заполнить онлайн-форму и дождаться связи со специалистом. Специалист свяжется с вами, предоставит консультацию и поддержку. Также специалисты могут помочь с оформлением льгот, реабилитацией, трудоустройством и другими мерами по поддержке. Цифровизация этой услуги значительно сокращает время ожидания и облегчает взаимодействие ветеранов с государственными учреждениями, позволяя быстрее получить необходимую поддержку.

Специалисты работают по всей Украине, и их количество постоянно увеличивается. Правительство Украины в 2025 году продолжит развивать ветеранскую политику, в частности в сферах реабилитации, трудоустройства, обучения и жилья.