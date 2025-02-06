Ветераны и их семьи могут получить помощь через е-Ветеран: как подать заявку
На платформе е-Ветеран есть возможность подать заявление к специалистам по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных военнослужащих. Специалисты будут оказывать комплексную поддержку ветеранам и родным военнослужащих.
РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Уряд online" рассказывает, как подать заявку к специалистам по сопровождению и какую помощь можно получить.
В сообщении говорится, что специалисты оказывают комплексную поддержку, помогая ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и консультируют по различным вопросам, таким как льготы, реабилитация, трудоустройство, жилье, юридические вопросы и психологическая помощь.
Заявку могут подать:
- ветераны войны,
- демобилизованные военнослужащие,
- члены семей погибших защитников и ветеранов,
- пострадавшие участники Революции Достоинства и их семьи,
- лица с особыми заслугами перед Украиной,
- члены семей военных, пропавших без вести или находящихся в плену.
Чтобы подать заявку, нужно зайти на сайт е-Ветеран, заполнить онлайн-форму и дождаться связи со специалистом. Специалист свяжется с вами, предоставит консультацию и поддержку. Также специалисты могут помочь с оформлением льгот, реабилитацией, трудоустройством и другими мерами по поддержке. Цифровизация этой услуги значительно сокращает время ожидания и облегчает взаимодействие ветеранов с государственными учреждениями, позволяя быстрее получить необходимую поддержку.
Специалисты работают по всей Украине, и их количество постоянно увеличивается. Правительство Украины в 2025 году продолжит развивать ветеранскую политику, в частности в сферах реабилитации, трудоустройства, обучения и жилья.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Минветеранов и Минздрав запускают новый экспериментальный проект, который расширяет список бесплатных услуг первичной медицинской помощи для ветеранов войны. Постановление по этому поводу принял Кабмин.
Также мы писали, что правительство обновило порядок деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Теперь они смогут работать в медицинских учреждениях, а процесс подачи документов для получения поддержки станет более удобным.
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