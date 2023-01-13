Япония начала строительство новой военной базы для американских истребителей
Япония начала строительство базы Сил самообороны на необитаемом острове в соответствии с планом переноса военных учений американских палубных истребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Согласно отчету об оценке состояния окружающей среды, в ходе работ, которые продлятся четыре года на острове Маге в Кагосиме, министерство сначала построит взлетно-посадочные полосы и хранилища боеприпасов.
Проект проложит путь к перемещению учебного полигона истребителей США с острова Ивото в Тихом океане, примерно в 1250 км к югу от Токио.
Отметим, что министерство обороны Японии предложило выплатить 2,2 миллиарда иен (17 млн долларов США) в качестве компенсации местным рыбакам, которые не смогут работать в течение четырехлетнего периода строительства.
Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что новая база будет незаменимой для американских авианосцев, которые постоянно находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Американские военные ранее проводили учения по взлету и посадке на своей базе Ацуги недалеко от Токио, но в начале 1990-х полигон был временно перенесен на остров Ивото в основном из-за жалоб местных жителей на шум.
К 2018 году все истребители были переброшены из Ацуги на другую военную базу США в городе Ивакуни на западе Японии, что привело к более длительным полетам к месту обучения. Остров Ивото находится примерно в 1400 км к юго-востоку от Ивакуни.
Ранее мы писали, что Япония проведет свои первые в истории совместные с Индией учения на военно-воздушных сил в январе следующего года недалеко от Токио.
Также сообщалось, что Япония обнародовала самый большой план наращивания своей военной силы со времен Второй мировой войны. Правительство страны заложило 320 миллиардов долларов на следующие пять лет для усиления обороны.
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