Получение паспортов для мужчин 18-60 лет за рубежом: в МВД дали важное разъяснение

Как отметили в ВМС, для того, чтобы получить паспорт, необходимо обратиться в обособленный центр ГП "Документ". Но физически предъявлять военно-учетный документ или "Резерв+" не нужно.

"Процесс проверки статуса воинского учета в реестре осуществляют сотрудники центра. В случае отсутствия записи в реестре, ее будут вносить автоматически", - сказано в сообщении.

Однако, в случае, если военно-учетные документы недействительны, работник ГП "Документ" информирует об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться в Министерство обороны.



Получение паспорта за рубежом

Весной прошлого года украинский МИД ввел ограничения для консульств по предоставлению услуг военнообязанным мужчинам, находящимся за рубежом.

Подробнее об этом решении можно узнать в материале РБК-Украина.

Уже летом Кабмин принял постановление, согласно которому украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорт за границей без военно-учетных документов.