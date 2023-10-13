НБУ дал совет, как защититься от большинства попыток мошенников похитить деньги

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Совет не передавать никому данные своей платежной карты, срок ее действия, CVV-код уже более-менее все усвоили. Теперь становится насущным понимание того, что нужно защитить номер мобильного телефона, привязанный к счету. Для этого нужно идентифицировать этот номер у мобильного оператора по своим паспортным данным", - сказал он.

Кроме того, стоит для онлайн-покупок пользоваться услугами известных маркетплейсов или рейтинговых интернет-магазинов, где меньше шансов встретить мошенников с несуществующими или некачественными товарами, пояснил замглавы НБУ.

Мошеннические схемы

Шабан отметил, что мошенники хорошо знают, как манипулировать эмоциями граждан.

"В состоянии беспокойства, чувствуя срочность или под давлением наши граждане способны совершать поступки, которые могут привести к финансовым потерям. Также на крючок мошенников в основном попадают доверчивые люди, которым не хватает критического подхода к сообщениям о якобы бесплатных подарках или помощи от государства", - сказал он.

Наименее подвержены попаданию на этот крючок более взрослые люди, в том числе пенсионеры. В то же время молодежь от 18 до 24 лет с наибольшей вероятностью среагирует на такое мошенническое сообщение.

Существует много подобных мошеннических сценариев - это и сообщение о выигрыше, за который нужно заплатить комиссию, и сообщение о якобы социальных денежных выплатах от государства или международных организаций.

С прошлого года распространенным видом мошенничества стали фишинговые страницы в интернете, клонирующие сайты. ворам персональные данные, данные своего счета, пароли для доступа к интернет-банкингу", - рассказал Шабан.

Он подчеркнул, что это очень опасно и может привести к потере всех средств на счетах.

Мошенничество во время войны

Напомним, по данным опроса НБУ, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще всего обманывают при покупке или продаже товаров в Интернете.

По данным НБУ, мошенники в основном работают в Интернете. Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.