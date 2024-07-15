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"Получили максимум". Зеленский прокомментировал результат саммита НАТО

Понедельник 15 июля 2024 15:41
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"Получили максимум". Зеленский прокомментировал результат саммита НАТО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не получила приглашение в НАТО во время недавнего саммита, поскольку находится в состоянии войны. В то же время в вопросе поддержки "максимум" был выполнен.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ответе на вопросы корреспондента РБК-Украина во время пресс-конференции.

"Мы не получили на этом саммите (НАТО, - ред.) того, что не может Украина получить, если она в войне. Без популизма, без разговоров, приглашение в НАТО и членство в НАТО Украина получит быстро, как только закончится война", - заявил президент.

Зеленский отметил, что страны-партнеры смогут предоставить Украине приглашение в Альянс только после завершения войны. В частности для этого им нужно консолидированное решение всех членов военно-политического союза.

"Поэтому я считаю, что на этом саммите НАТО Украина получила максимум, который мы могли получить", - добавил он.

Саммит НАТО

Во время саммита Альянса, который проходил с 9 по 11 июля на территории Вашингтона, Украина не получила приглашение в НАТО. В то же время союзники в итоговом коммюнике отметили, что путь нашей страны в блок является "необратимым".

В частности генеральный секретарь политико-военного союза Йенс Столтенберг выразил надежду, что в течение ближайших 10 лет Украина все же присоединится к Альянсу.

По итогам 75-го саммита НАТО Украина получит дополнительные системы ПВО, самолеты F-16 и не только. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

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