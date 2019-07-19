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У Рівненській області кількість потерпілих внаслідок отруєння на весіллі зросла до 84

Новини » Суспільство    19.07.2019 - 19:15
У Рівненській області кількість потерпілих внаслідок отруєння на весіллі зросла до 84
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Всього госпіталізовано 61 особу

У Рівненській області кількість постраждалих в результаті отруєння на весіллі в кафе зросла до 84 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

За даними центру громадського здоров'я МОЗ, 61 осіба госпіталізована, з них 16 дітей, ще 23 особи лікуються удома.

Гостру кишкову інфекцію виявили у 84 осіб, з них у 52 мешканців Здолбунівського району. Бактеріологічно обстежено 92 людини, з них 84 хворих і вісім працівників кафе "Гурман", дослідження тривають.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що кількість постраждалих через отруєння у Рівненській області зросла до 64.

В лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 64 особи (з них 14 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч.

У Білгород-Дністровської райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей з дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера. Зазначимо, 13 липня в медичних установах після масового отруєння в санаторії в селищі Сергіївка перебували 32 людини, серед яких 30 дітей.

 

 

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