У Тернополі зросла кількість отруєних учнів

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Не всі діти харчувалися у їдальні коледжу

Кількість постраждалих в результаті харчового отруєння в Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою підготовкою збільшилася до 17 осіб. Про це повідомили в прес-службі поліції в Тернопільській області.

Повідомляється, що всі госпіталізовані віком від 15 до 18 років. Серед них 5 дівчат та 12 хлопців. Ще три людини проходять обстеження.

"Всі діти скаржилися на загальну слабкість і діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. У решти - під вечір", - відзначили в поліції.

На даний момент правоохоронці встановлюють причини масового отруєння. В їдальні коледжу відбираються зразки їжі, перевіряються продукти, які учні привезли з дому. За словами потерпілих, не все в день отруєння харчувалися в загальній їдальні, однак їх пригощав товариш домашньою їжею. Стан дітей не важкий.

Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" госпіталізували 7 іноземних студентів медуніверситету.

Також повідомлялося, що у Львівській області на гірськолижному курорті Славське в готелі отруїлися 14 осіб, з них 4 дитини.