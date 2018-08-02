Отруєння шаурмою у Києві: дослідження вказують на наявність сальмонели у продукті

У Держпродспоживслужбі підкреслили, що шаурма за нинішньої температури вже за годину може "перетворитися на отруту"

Лабораторні дослідження вказують на наявність сальмонели у шаурмі, якою у столиці отруїлися 70 людей. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник київської Держпродспоживслужби Олег Рубан, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що такий продукт, як шаурма, при зберіганні за умов нинішньої температури, вже за годину може "перетворитися на отруту".

"Майже 30 хвилин тому лабораторією було встановлено, що це скоріш за все сальмонела... Є підозра. Тому це трактуватиметься, як перехід від гострої кишкової інфекції до сальмонельозу", - сказав Рубан.

Він нагадав, що внаслідок отруєння було госпіталізовано осіб у середньому та важкому стані.

"Це 10 дітей, 60 дорослих, 1 вагітна", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у Києві кількість постраждалих від отруєння шаурмою зросла до 70 чоловік, серед яких десять дітей. Зокрема, повідомлялося, що зареєстровано 70 випадків захворювання гострою кишковою інфекцією.

При цьому 33 випадки (з них 3 випадки серед дітей) пов'язані з вживанням шаурми біля станції метро "Дарниця". Також ще 26 осіб (серед них двоє дітей) отруїлися шаурмою і сосисками в лаваші з майонезом, придбані у МАФі у кафе "Річковий порт" на Поштовій площі.

Крім того, 11 випадків отруєння, з них 5 серед дітей, пов'язані з вживанням шаурми на Оболоні. Також один випадок гострої кишкової інфекції зареєстровано у вагітної жінки після вживання шаурми, придбаної біля станції метро "Лісова".

Раніше агентство повідомляло, що в Києві госпіталізували 61 людину з отруєнням після вживання шаурми.