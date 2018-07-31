В Киеве 16 человек отравились шаурмой

Полиция начала расследование по факту массового отравления людей

Полиция Киева начала расследование по факту массового отравления людей шаурмой в Днепровском районе. Об этом говорится на сайте полиции столицы.

Сообщается, что в настоящее время от больничных учреждений поступило 16 сообщений. Правоохранители изъяли продукцию и оборудование торговой точки.

По данным полиции, в дежурную часть Днепровского управления полиции вчера в течение дня поступили сообщения врачей из разных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями.

Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. Их доставили в лечебные учреждения.

По словам начальника управления Александра Кузьмина, следственным отделом внесены сведения о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

"Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками", - сообщил Кузьмин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевскую токсикологическую реанимацию с острым отравлением грибами госпитализированы 6 человек.