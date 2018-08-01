В Киеве количество отравившихся шаурмой возросло до 70

Среди пострадавших 10 детей

В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой возросло до 70 человек. Об этом говорится на сайте Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

Сообщается, что среди пострадавших 10 детей.

"По состоянию на 17:00 1 августа в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей", - говорится в сообщении.

Указано, что 33 случая (из них 3 случая среди детей) связаны с употреблением шаурмы возле станции метро "Дарница". Также еще 26 человек (среди них двое детей) отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенные в МАФе у кафе "Речной порт" на Почтовой площади.

Кроме того, 11 случаев отравления (из них 5 среди детей) связаны с употреблением шаурмы на Оболони. Также один случай острой кишечной инфекции зарегистрирован у беременной женщины после употребления шаурмы, приобретенной возле станции метро "Лесная".

В ведомстве уточнили, что из 70 пострадавших 10 не госпитализированы. Предварительный диагноз - сальмонеллез.

Добавим, что известно о четырех случаях отравлений в Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве госпитализировали 61 человека с инфекционными отравлениями после употребления шаурмы.