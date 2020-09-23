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Отруєння Навального: Британія звинуватила Росію у викривленні фактів

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб відреагував на повідомлення про виписку з лікарні російського опозиціонера Олексія Навального, якого, попередньо, отруїли хімічною речовиною "Новічок". Рааб закликав Росію розслідувати цю справу.

Про це йдеться у заяві міністра на офіційній сторінці в Twitter.

Рааб побажав Навальному одужання після отруєння та звернувся до російської влади.

"Росія повинна припинити спроби перекручувати факти та провести повне і прозоре кримінальне розслідування отруєння пана Навального хімічною зброєю", - наголосив він.

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Нагадаємо, Навальному стало зле під час перельоту до Москви. Літак екстренно сів в Омську, де опозиціонера госпіталізували в місцеву лікарню. Там він впав у кому, після чого його відправили до берлінської клініки "Шаріте". Під час обстежень німецькі фахівці встановили, що Навального отруїли хімічною речовиною з групи "Новічок".

Сьогодні Навального виписали з німецької лікарні.

Зазначимо, у розмові з лідером Франції Еммануелем Макроном російський президент Володимир Путін заявив, що Навальний міг сам отруїтися.

Після цього Макрон, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, зажадав від Росії негайних пояснень щодо отруєння Навального та пообіцяв не дозволити Москві перетнути "червоні лінії" застосування хімічної зброї.

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Новини України Російська ФедераціяВеликобританияНавальныйотруєння