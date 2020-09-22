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Макрон зажадав від Росії пояснень через отруєння Навального

Париж, Вівторок 22 вересня 2020 21:38
Макрон зажадав від Росії пояснень через отруєння Навального
Фото: Еммануель Макрон і Володимир Путін (Twitter)
Автор: Максим Зайченко

У вівторок, 22 вересня, президент Франції Еммануель Макрон зажадав від Росії негайних пояснень з приводу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він попередив, що Париж не дозволить перетнути "червоні лінії" застосування хімічної зброї.

Про це Макрон заявив, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, передає агентство Reuters.

"Ми не потерпимо застосування хімічної зброї ні в Європі, ні в Росії, ні в Сирії. Це роз'яснення має бути швидким і бездоганним", - сказав Макрон, не уточнивши, що буде зроблено, якщо Росія не надасть задовільних пояснень.

Нагадаємо, раніше французька газета Le Monde повідомила, що російський президент Володимир Путін у розмові з Макроном 14 вересня заявив, що Навальний сам міг прийняти отруту "Новачок", через яку він впав у кому. Також Путін невтішно висловився про опозиціонера.

Макрон, своєю чергою, тут же відкинув версію про спробу Навального отруїтися самому. Навальний втратив свідомість 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували.

Пізніше його перевезли в берлінську клініку "Шаріте". Потім уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відмовився обговорювати питання отруєння Навального.

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Новини України Політика Російська ФедераціяНавальныйЕммануель Макрон
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