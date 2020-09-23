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Отравление Навального: Британия обвинила Россию в искривлении фактов

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отреагировал на сообщения о выписке из больницы российского оппозиционера Алексея Навального, которого, предварительно, отравили химическим веществом "Новичок". Рааб призвал Россию расследовать это дело.

Об этом говорится в заявлении министра на официальной странице в Twitter.

Рааб пожелал Навальному выздоровления после отравления и обратился к российским властям.

"Россия должна прекратить попытки искажать факты и провести полное и прозрачное уголовное расследование отравления господина Навального химическим оружием", - подчеркнул он.

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Напомним, Навальному стало плохо во время перелета в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали в местную больницу. Там он впал в кому, после чего его отправили в берлинскую клинику "Шарите". Во время обследования немецкие специалисты установили, что Навального отравили химическим веществом из группы "Новичок".

Сегодня Навального выписали из немецкой больницы.

Отметим, в разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном российский президент Владимир Путин заявил, что Навальный мог сам отравиться.

После этого Макрон, выступая на Генеральной ассамблее ООН, потребовал от России немедленных объяснений относительно отравления Навального и пообещал не позволить Москве пересечь "красные линии" применения химического оружия.

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