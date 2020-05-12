Відпустка після карантину: які країни будуть приймати туристів цього літа

Туристичний сезон на європейських курортах для міжнародних туристів може початися вже в липні, про що заявили офіційні особи декількох країн. РБК-Україна розбиралося, які популярні напрямки можуть відкритися найближчим часом.

У багатьох країнах туризм формує значну частку ВВП, забезпечуючи роботою мільйони людей. Саме тому уряди залежних від цієї галузі держав першими обережно заговорили про поступове відновлення туризму.

Греція

Влада Греції підготувала детальний план перезавантаження туристичного сектора через пандемію коронавірусу. План, складений Міністерством туризму та Національною організацією охорони здоров'я, передбачає суворі правила для ресторанів, пляжів, готелів і інших місць розміщення туристів, а також поромів та інших видів транспорту.

Грецькі чиновники кажуть, що це робиться для безпеки та комфорту туристів, враховуючи ситуацію з пандемією, а не для того, щоб створити їм незручності.

"Досвід туризму цим літом може дещо відрізнятися від того, що ви мали в попередні роки. Можливо, будуть закриті бари, і не буде натовпів, але ви все одно можете отримати фантастичний досвід у Греції. За умови, що глобальна епідемія йде по низхідному шляху", - заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

За його словами, зараз влада працює над тим, щоб вже з 1 липня туристичний бізнес працював, і країна відкрилася для туристів.

Чорногорія

Через півтора місяці, також з 1 липня, відновити туристичний сезон планує Чорногорія, заявив прем'єр-міністр цієї країни Душко Маркович. За словами директора Національної туристичної організації (НТО) Чорногорії Жельки Радак-Кукавичич, у влади є помірний оптимізм, що частина основного туристичного сезону буде досягнута в липні і серпні.

За її словами, вже з 18 травня, а, можливо, і раніше готелі, ресторани і бари зможуть відкриватися для відвідувачів.

"Компетентні установи зобов'язуються підготувати протокол, який буде застосовуватися в готелях, приватному секторі і гостинності", - пояснила вона

Грузія, Туреччина та інші країни

Їх прикладу планує слідувати і Грузія, запланувавши з 1 липня відкритися для туристів. Ослаблення карантину та підготовку до туристичного сезону також вже починають на Кіпрі. У червні на острові відкриються кафе, бари і ресторани.

Про плани незабаром розпочати туристичний сезон заявила турецька влада. Але на першому етапі курорти Туреччини будуть приймати внутрішніх туристів, а вже у другій половині літа туди зможуть поїхати і іноземці, заявив міністр туризму Мехмет Ерсой.

Найближчим часом свої кордони, в тому числі і для туристів, можуть відкрити уряди Чехії, Австрії та Словаччини.

Що буде з авіасполученням

І хоча влада європейських країн говорить про конкретні дати відкриття туристичного сезону, для українських туристів поки залишається відкритим питання зняття обмежень щодо авіасполучення. Формально виїзд з країни не заборонено, але історія з українськими трудовими мігрантами показала, що труднощі в цьому плані дуже вірогідні.

Крім того, як пояснив директор туристичної компанії "Загір'я" Ігор Короленко, те, що ряд авіакомпаній оголосив про початок польотів до України (мова про Czech Airlines, Wizz Аіг), це зовсім не означає, що ці польоти відбудуться.

"Будь-яка авіакомпанія в світі може ввести до системи рейс в будь-якому напрямку. Але є таке поняття, як дозвіл авіаційної влади на польоти і дозвіл аеропорту. Ні у чехів, ні в Wizz Air, ні у кого іншого поки немає такого дозволу. У звичайний час це технічна процедура, на яку потрібно дві години. А поки це просто маркетинговий хід авіакомпаній, які анонсують, що вони хочуть літати. І люди повинні розуміти, що той факт, що вони купили квиток, ще не означає, що літак полетить", - зазначив Короленко.