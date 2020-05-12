Отпуск после карантина: какие страны будут принимать туристов этим летом

Туристический сезон на европейских курортах для международных туристов может начаться уже в июле, о чем заявили официальные лица нескольких стран. РБК-Украина разбиралось, какие популярные направления могут открыться в ближайшее время.

Во многих странах туризм формирует значительную долю ВВП, обеспечивая работой миллионы людей. Именно поэтому правительства зависимых от этой отрасли государств первыми осторожно заговорили об постепенном восстановлении туризма.

Греция

Власти Греции подготовили детальный план перезагрузки туристического сектора из-за пандемии коронавируса. План, составленный Министерством туризма и Национальной организацией здравоохранения, предусматривает строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц и других мест размещения туристов, а также паромов и других видов транспорта.

Греческие чиновники говорят, что это делается для безопасности и комфорта туристов, учитывая ситуацию с пандемией, а не для того, чтобы создать им неудобства.

"Опыт туризма этим летом может немного отличаться от того, что вы имели в предыдущие годы. Возможно, будут закрыты бары, и не будет столпотворений, но вы все равно можете получить фантастический опыт в Греции. При условии, что глобальная эпидемия идет по нисходящему пути", - заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По его словам, сейчас власти работают над тем, чтобы уже с 1 июля туристический бизнес работал, и страна открылась для туристов.

Черногория

Через полтора месяца, также с 1 июля, возобновить туристический сезон планирует Черногория, заявил премьер-министр этой страны Душко Маркович. По словам директора Национальной туристической организации (НТО) Черногории Жельки Радак-Кукавичич, у власти есть умеренный оптимизм, что часть основного туристического сезона будет достигнута в июле и августе.

По ее словам, уже с 18 мая, а, возможно, и раньше отели, рестораны и бары смогут открываться для посетителей.

"Компетентные учреждения обязуются подготовить протокол, который будет применяться в гостиницах, частном секторе и гостеприимстве", - пояснила она

Грузия, Турция и другие страны

Их примеру планирует следовать и Грузия, запланировав с 1 июля открыться для туристов. Ослабление карантина и подготовку к туристическому сезону также уже начинают на Кипре. В июне на острове откроются кафе, бары и рестораны.

О планах в скором времени начать туристический сезон заявили турецкие власти. Но на первом этапе курорты Турции будут принимать внутренних туристов, а уже во второй половине лета туда смогут поехать и иностранцы, заявил министр туризма Мехмет Эрсой.

В ближайшее время свои границы, в том числе и для туристов, могут открыть правительства Чехии, Австрии и Словакии.

Что будет с авиасообщением

И хотя власти европейских стран говорят о конкретных датах открытия туристического сезона, для украинских туристов пока остается открытым вопрос снятия ограничений по авиасообщению. Формально выезд из страны не запрещен, но история с украинскими трудовыми мигрантами показала, что трудности в этом плане очень вероятны.

Кроме того, как пояснил директор туристической компании "Загорье" Игорь Короленко, то, что ряд авиакомпаний объявил о начале полетов в Украину (речь о Czech Airlines, Wizz Аir), это вовсе не значит, что эти полеты состоятся.

"Любая авиакомпания в мире может ввести в систему рейс в любом направлении. Но есть такое понятие, как разрешение авиационных властей на полеты и разрешение аэропорта. Ни у чехов, ни у Wizz Аir, ни у кого другого пока нет такого разрешения. В обычное время это техническая процедура, на которую требуется два часа. А пока это просто маркетинговый ход авиакомпаний, которые анонсируют, что они хотят летать. И люди должны понимать, что тот факт, что они купили билет, еще не значит, что самолет полетит", - отметил Короленко.