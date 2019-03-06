На відправлених в Хітроу конвертах були наклеєні ірландські марки, - Sky News

У поліції Лондона поки не прокоментували дану версію
На двох конвертах, відправлених в лондонський аеропорт Хітроу і на залізничну станцію Ватерлоо, були наклеєні ірландські марки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зазначено, що в поштовій службі Ірландії заявили, що марки були випущені в січні 2018 року і продаються у всіх поштових відділеннях країни і онлайн.
В поліції Ірландії заявили, що допомагають лондонської поліції розслідувати цей інцидент. Поліція Лондона не коментує "ірландський слід".
Breaking: at least two of the #London explosive devices were posted with Irish stamps. Gardaí confirm they are assisting the @metpoliceuk with enquiries pic.twitter.com/YdtnbcI667— Stephen Murphy (@SMurphyTV) March 5, 2019
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Великобританії повідомила про виявлення мініатюрних саморобних вибухових пристроїв в двох аеропортах Лондона і на столичному вокзалі.
Як повідомляло РБК-Україна, співробітники служб безпеки Німеччині евакуювали 500 осіб з поїзда на вокзалі Франкфурта-на-Майні після надходження інформації про можливу загрозу вибуху. Повідомлення про "замінування" вокзалу Франкфурта-на-Майні виявилося хибним.