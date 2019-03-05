Поліція Лондона знайшла бомбу в аеропорту Хітроу

Також поліція знайшла бомбу в аеропорту Лондон-сіті та на вокзалі Ватерлоо

Поліція Великобританії повідомила про виявлення мініатюрних саморобних вибухових пристроїв в двох аеропортах Лондона і на столичному вокзалі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Еuronews.

Зокрема, бомби були знайдені в аеропортах Хітроу, Лондон-сіті і на столичному вокзалі Ватерлоо. Згідно з офіційними даними, бомби при відкритті могли спровокувати пожежу.

Нагадаємо, в Міжнародному аеропорту "Київ" 27 лютого евакуювали пасажирів через анонімне повідомлення про замінування. Інформація про замінування не підтвердилася.

До цього РБК-Україна писало, що співробітники служб безпеки Німеччині евакуювали 500 осіб з поїзда на вокзалі Франкфурта-на-Майні після надходження інформації про можливу загрозу вибуху. Повідомлення про "замінування" вокзалу Франкфурта-на-Майні виявилося неправдивим.

Раніше повідомлялося, що у Харкові правоохоронці перевіряли інформацію про мінування залізничного вокзалу на Привокзальній площі.