До опалення в Україні підключені 98,7% об'єктів житлового фонду

Станом на 18 листопада в Україні до опалення підключені 98,7% об'єктів житлового фонду та 99,4% соціального фонду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що до опалення на 100% підключені Івано-Франківська, Київська, Миколаївська, Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська та Чернігівська області.

Об'єкти соціальної сфери на 100% опалюються в Сумській, Волинській, Херсонській, Хмельницькій областях та в Києві. На 100% підключені до опалення житлові будинки у Запорізькій та Луганській областях, на частку відсотка менше у Донецькій, Полтавській і Хмельницькій областях.

Нагадаємо, станом на 15 листопада в Україні опалювалися 97,1% об'єктів житлового та 98,9% об'єктів соціального фонду. На 100% підключені до опалення були підключені 10 областей - Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська.

Також РБК-Україна писало, що на опалювальний сезон 2019-2020 в Україні була розширена субсидія для будинків сімейного типу. Міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що субсидії будуть виділені всім нужденним сім'ям.