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До опалення ще повністю не підключені чотири області та Київ

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Крім того, повністю підключені до опалення 20 областей

У Міністерстві розвитку громад і територій розповіли, скільки областей ще не повністю підключені до опалення. Про це повідомляє прес-служба міністрества.

Як зазначається, підключені не всі об’єкти соціальної та житлової сфер у чотирьох областях, а саме у Запорізькій (соціальна - 99,7%), Кіровоградській (житлова - 93,1%, соціальна - 99,7%), Одеській (житлова - 99,9%), Полтавській (соціальна - 98,1%) областях та в місті Київ (житлова - 99,9%).

Станом на 25 листопада повністю підключені до опалення 20 областей - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська.

Нагадаємо, у Новому Роздолі (Львівська область) ввечері 21 листопада почали подавати тепло до житлових будинків та навчальних закладів. Це місто було проблемним.

Зазначимо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час поїздки до Львівської області 13 листопада заявив, що Кабінет міністрів України планує передати ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі до управління компанії групи НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявив, що ці два міста виявились не готовими до подачі тепла.

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