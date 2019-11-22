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Новий Роздол підключили до опалення

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 08:44
Новий Роздол підключили до опалення
Ілюстративне фото (УНІАН)

Тепло почало надходити 21 листопада

У Новому Роздолі (Львівська область) ввечері 21 листопада почали подавати тепло до житлових будинків та навчальних закладів. Про це повіломляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як повідомляється, на магістральному трубопроводі було ліквідовано всі витоки, після чого у місто почали подавати тепло.

"У Новому Роздолі ліквідовано всі витоки на магістральному трубопроводі. І вже зараз почали подавати теплоносій до будинків", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що вчора, 21 листопада, у Новояворівську Львівської області також було розпочато подачу тепла в оселі мешканців. Вранці розпочався нагрівання опалювальних систем, а протягом дня тепло повинне було почати надходити у будинки жителів Новояворівська.

Також РБК-Україна писало, що в уряді планували, що запуск опалення в Новому Роздолі відбудеться у п'ятницю, 22 листопада. На той момент ремонтні бригади вже ліквідували чотири прориви на теплотрасах.

Крім того, прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час поїздки до Львівської області 13 листопада заявив, що Кабінет міністрів України планує передати ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі до управління компанії групи НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявив, що ці два міста виявились не готовими до подачі тепла.

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