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До опалення ще повністю не підключені чотири області та Київ

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 10:36
До опалення ще повністю не підключені чотири області та Київ
Фото: лічильник тепла (УНІАН)

Крім того, повністю підключені до опалення 20 областей

У Міністерстві розвитку громад і територій розповіли, скільки областей ще не повністю підключені до опалення. Про це повідомляє прес-служба міністрества.

Як зазначається, підключені не всі об’єкти соціальної та житлової сфер у чотирьох областях, а саме у Запорізькій (соціальна - 99,7%), Кіровоградській (житлова - 93,1%, соціальна - 99,7%), Одеській (житлова - 99,9%), Полтавській (соціальна - 98,1%) областях та в місті Київ (житлова - 99,9%).

Станом на 25 листопада повністю підключені до опалення 20 областей - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська.

Нагадаємо, у Новому Роздолі (Львівська область) ввечері 21 листопада почали подавати тепло до житлових будинків та навчальних закладів. Це місто було проблемним.

Зазначимо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час поїздки до Львівської області 13 листопада заявив, що Кабінет міністрів України планує передати ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі до управління компанії групи НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявив, що ці два міста виявились не готовими до подачі тепла.

Новий Роздол підключили до опалення До Новояворівська почали подавати тепло
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