У Смілі до газу підключено 19 котелень

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Віце-прем’єр-міністр повідомив, що 14 котелень працюють у звичайному температурному режимі

Віце-прем’єр-міністр та Міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко повідомив, що у місті Сміла Черкаської області до газу було підключено всі 19 котелень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку.

Зубко розповів, що 14 котелень працюють у робочому температурному режимі. А в соціальній сфері та частині житлового сектору зі 152 будинків до теплоносія підключені 57.

"Потрібно добу на набір температури в мережах та будинках", - розповів віце-прем’єр-міністр.

"Потрібно спочатку відновити подачу електроенергії. На найбільшій котельні №25, яка обслуговує найбільшу частину житлового сектору, ліквідовано порив електричного кабелю, який підключає насоси як для заповнення системи холодною водою, так і подачі теплоносія мережі діаметром у 500 мм", - зазначив Зубко.

Він додав, що потрібно понад 10 годин для заповнення системи під малим тиском для того, щоб не трапилось поривів. Але він зазначив, що вже зранку планується її запуск.

Також Зубко наголосив на безвідповідальності й злочинній бездіяльності місцевої влади.

"Міського голови та депутатського корпусу (сподіваюсь не всі, може хтось з депутатів і є в процесі) немає в міськраді, у процесі відновлення теплопостачання участі вони не беруть. Це вже не безвідповідальність, це злочинна бездіяльність", - повідомив віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, у Смілі почали подачу газу на всі котельні міста. ПАТ "Черкасигаз" почав подачу газу на всі котельні міста Сміла в Черкаській області.