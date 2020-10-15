Опалювальний сезон у Львові розпочнеться 16 жовтня

У Львові назвали дату початку опалювального сезону. Опалення включать 16 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради з посиланням на слова мера міста Андрія Садового.

Крім житлових будинків, тепло подадуть у комунальні заклади культури.

"Сьогодні я підписую розпорядження, і завтра ми починаємо планомірну подачу тепла в усі будинки міста Львова. Весь житловий фонд завтра з ранку буде підключатися без проблем", - повідомив Садовий.

Початок опалювального сезону в школах пройде в інші терміни, оскільки незабаром школи підуть на канікули, додав він.

Нагадаємо, Вінниця почала опалювальний сезон для шкіл, дитсадків і лікарень.

Раніше повідомлялося, що Україна входить в опалювальний сезон з рекордними за 10 років запасами газу.

До цього уряд доручив не допустити зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську (Львівська область) через проблемні теплоелектроцентралі.