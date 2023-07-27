Об окружении Бахмута говорить рано, но ВСУ создают условия, - эксперт

"Хотя сейчас я не вижу, чтобы Бахмут был в полуокружении. Да и вообще не понимаю это определение. Знаю, что такое окружение, оперативное или тактическое окружение. Пока об окружении говорить рано, но наши силы точно создают все условия для этого", - отметил в комментарии РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, продвижение с флангов должно полностью закрыть город. Если россияне решат держать оборону, то окажутся в окружении. Если нет - начнут отступать. Но точно не раньше, чем столкнутся с угрозой потери логистических артерий в восточном секторе. Пока украинские силы до конца не перерезали даже дороги на юг и север.

Ситуация на фронте на утро

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений, Силы обороны уничтожили 11 артиллерийских средств россиян, 2 пункта управления, 1 состав боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава. При этом, по данным New York Times, главный удар контрнаступления ВСУ сейчас осуществляется на юго-востоке страны, при этом другие силы остаются в резерве.