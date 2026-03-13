В окружении Трампа спорят, когда объявить победу над Ираном

Некоторые чиновники и советники предупреждают Трампа, что резкий рост цен на бензин может иметь политические последствия американо-израильских атак на Иран, тогда как некоторые сторонники жесткой линии призывают президента продолжать наступление против Тегерана.

Отказавшись от масштабных целей, Трамп в последние дни подчеркивает, что рассматривает конфликт как ограниченную кампанию, цели которой в основном достигнуты.

Экономические советники и чиновники, в том числе из Министерства финансов и Национального экономического совета, предупреждали Трампа о том, что нефтяной кризис и рост цен на бензин могут быстро подорвать внутреннюю поддержку войны.

По словам источников, политические советники, включая главу администрации Сьюзи Уайлз и ее заместителя Джеймса Блэра, выдвигают аналогичные аргументы, акцентируя внимание на политических последствиях повышения цен на бензин и призывая Трампа четко определить понятие победы и дать понять, что операция почти завершена.

В противоположном направлении выступают "ястребы", в частности сенаторы США Линдси Грэм и Том Коттон, которые призывают Трампа продолжать военное давление на Иран. Они утверждают, что США должны предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Третья сила происходит от популистской базы Трампа и таких фигур, как стратег Стив Бэннон и правый телеведущий Такер Карлсон, которые оказывают на него и его главных помощников давление, чтобы те избежали втягивания в очередной затяжной конфликт на Ближнем Востоке.

По словам источников в администрации, Трамп пытается балансировать между точками зрения. Очевидно, главные политические советники, чьи предупреждения о потенциальном экономическом шоке до начала войны были в значительной степени проигнорированы, сыграли важную роль в продвижении усилий Трампа на этой неделе по успокоению встревоженных рынков и сдерживанию роста цен на нефть и газ.