В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, - Bloomberg

Фронт стабилизировался

"Украина и ее союзники все больше уверены, что вторжение России исчерпывается, поскольку Киев стабилизирует линию фронта и останавливает весеннее наступление Москвы", - пишет издание.

Как отмечается в материале, растущая эффективность Украины в применении дронов, которые наносят российским войскам значительные потери, сопровождается ударами за линией фронта и вглубь территории России. Это усиливает внутреннюю критику в адрес российского диктатора Владимира Путина.

Наряду с экономическим спадом и ограничениями в интернете это приводит к углублению военной усталости среди рядовых россиян.

Элита Кремля растеряна

Также нервное настроение разделяют многие представители российской элиты. Некоторые высокопоставленные чиновники Кремля, по словам источников, знакомых с ситуацией, считают, что война зашла в тупик и не имеет четкого пути решения.

По данным Bloomberg, Путин хочет завершить войну до конца этого года, но только на условиях, которые он считает победными.

В частности, речь идет о полном контроле над Донбассом, который российские войска не смогли захватить более чем за десять лет, а также более широкое соглашение о безопасности с Европой, которое фактически признавало бы территориальные достижения Москвы.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицал, что Путин устанавливал какие-либо такие сроки.

Дроны изменили ход войны

Издание отмечает, что беспилотники, которые Украина применяет во все большем количестве, стали решающим фактором в войне, помогая компенсировать дефицит личного состава, который преследует Киев с начала полномасштабного вторжения РФ.

В то же время Украина пока не смогла достичь своих стратегических целей - вернуть большую часть оккупированных территорий или приблизиться к приемлемому мирному соглашению в рамках переговоров под эгидой США, которые сейчас также зашли в тупик.

Несколько европейских дипломатов заявили Bloomberg, что считают настроения в России мрачными, поскольку на фронте наблюдается патовая ситуация, а удары украинских дронов переносят войну непосредственно в Москву.

Старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии Международного института стратегических исследований в Лондоне Найджел Гулд-Дэвис считает, что для поддержания военных усилий Кремль почти наверняка будет вынужден провести вторую частичную мобилизацию в течение ближайших 12 месяцев.