Відносини США і КНДР найкращі за весь час, - Трамп

Трамп з нетерпінням чекає зустрічі з Кім Чен Ином найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи лучшие за все время. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

По словам американского президента, в отношениях стран достигнут прогресс. Он отметил, что с нетерпением ждет встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в ближайшее время.

"Отношения США с Северной Кореей лучшие за все время. Никаких испытаний (ядерных, - ред.), получение останков, возвращение заложников. Достойный шанс денуклеаризации... Время покажет, что произойдет с Северной Кореей, но во времена предыдущей администрации отношения были ужасными, и должны были произойти очень плохие вещи. Теперь совсем другая история. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время. Достигнутый прогресс - большая разница!" - написал глава США.

Напомним, вернувшаяся из США делегация Северной Кореи передала Ким Чен Ыну письмо от президента США Дональда Трампа.

Как писало РБК-Украина ранее, вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме.

Добавим, глава США ранее заявил, что ему уже известно место проведения будущей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, однако отказался его назвать.