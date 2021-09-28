Клімат на Землі може змінитися до невпізнання: пояснення вчених
Міжурядова група експертів зі зміни клімату при ООН прогнозує значну зміну клімату. Висока ймовірність того, що вже до 2100 року температура підніметься на 2,7 градуса Цельсія.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sciencealert.
Через більш високу температуру почастішають посухи, пожежі і повені, зміни також торкнуться земної і водної поверхні.
Головна причина цьому - викиди вуглецю.
Фахівці склали три плани розвитку подій: високий, середній і низький рівні негативного впливу людства на клімат.
Перші два припускають, що температури будуть підвищуватися після 2100 року.
Рослинність і кращі посівні площі перемістяться до полюсів, а площа, придатна для вирощування безлічі культур, скоротиться. Деякі території, такі як басейн Амазонки, стануть непридатними для життя.
Третій сценарій - рівень моря продовжить підніматися, навіть враховуючи мінімізацію негативного впливу діяльності людини.