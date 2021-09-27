США запустили в космос супутник, який слідкуватиме за змінами клімату
Сьогодні, о 21:12 за київським часом відбувся запуск ракети Atlas V разом із супутником Landsat 9. США використовуватимуть апарат для дослідження глобальних змін клімату.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію запуску від NASA.
Зазначається, що запуск ракети відбувся зі стартового майданчика SLC-3E, що розташований у Каліфорнії.
The Mobile Service Tower at Space Launch Complex-3 has been retracted and secured in the launch position, revealing the United Launch Alliance #AtlasV rocket to launch #Landsat9. Follow our live launch blog for updates: https://t.co/W859rlBbnv#CountdownToLaunch pic.twitter.com/qdxGPDEfa2— ULA (@ulalaunch) September 27, 2021
Супутник вийшов на полярну сонячно-синхронну кругову орбіту на висоті 705 кілометрів та нахилом 98,2 градуса. Апарат рухатиметься зі швидкістю 26 972 км/год й робитиме оберт навколо неї лише за 99 хвилин.
США використовуватимуть Landsat 9 для збирання даних щодо глобальних змін клімату й оперативного реагування у разі загрози.