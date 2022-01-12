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Росія не взяла на себе зобов'язання відвести війська від кордонів України, - Держдеп

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Брюссель, Середа 12 січня 2022 17:35
Росія не взяла на себе зобов'язання відвести війська від кордонів України, - Держдеп Фото: Росія не взяла на себе зобов'язання щодо деескалації ситуації навколо України (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не взяла на себе зобов'язання відвести війська від кордонів України. При цьому російська делегація не стала відмовлятися від можливості деескалації ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Венді Шерман.

"На переговорах Росія не взяла на себе зобов'язання про деескалацію, але не озвучила і твердження, що її не буде", - сказала Шерман за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

За її словами, якщо у РФ є побоювання щодо своєї безпеки, то Росія - це велика країна, постійний член Радбезу ООН, у неї найбільший військовий контингент в Європі, без урахування ядерної зброї.

"Разом з США вони (Росія - ред.) є володарями двох найбільших ядерних сил на Землі. Вони потужна країна. І факт, що вони відчувають загрозу від України, меншої і ще розвивається демократії - це важко зрозуміти", - підкреслила представник Держдепу.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО. Учасники обговорили ситуацію на кордоні України, загрозу вторгнення РФ і запропоновані Москвою "гарантії безпеки".

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