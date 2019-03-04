Щодо Мангера діє запобіжний захід у вигляді застави, - прокурор

Держобвинувачення проведе нараду щодо необхідності повторного клопотання про обрання запобіжного заходу Мангеру

Сейчас действует постановление о применении к Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, меры пресечения в виде залога. Об этом после заседания Шевченковского районного суда Киева заявила прокурор Виктория Калита, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, будет ли подано повторно ходатайство об избрании меры пресечения Мангеру, прокурор Дмитрий Боян подчеркнул, что по этому поводу будет проведено совещание.

"Действует постановление о применении к нему меры пресечения в виде залога... Сейчас стороной обвинения будет решаться вопрос о возможных мерах по Мангеру", - отметила Калита.

При этом адвокаты подозреваемого заявили, что их подзащитный бежать не собирается.

Напомним, сегодня Шевченковский райсуд Киева постановил отказать в продлении срока действия возложенных на Владислава Мангера обязательств. Сам Мангер в ходе заседания уверял, что никуда не собирается бежать.

Как писало РБК-Украина ранее, сторона обвинения по делу Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк, просила продлить срок действия обязательств, возложенных на подозреваемого.

Добавим, в понедельник на 17:10 также назначено заседание Киевского апелляционного суда, где будут рассматриваться апелляционные жалобы стороны защиты и стороны обвинения по делу Мангера.