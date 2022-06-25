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Чи скасує Литва обмеження на транзит до Калінінграда: Науседа дав чітку відповідь

Фото: Гітанас Науседа, президент Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Литва не зніматиме обмеження на транзит до Калінінградської області РФ. Загрози Кремля не вплинуть на це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи.

"Цілком зрозуміло, що Литва повинна і застосовуватиме санкції ЄС. Литва повинна і зберігати контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні "коридори" не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії в відповідь на погрози Кремля", - заявив глава Литви

Він також закликав провести консультації з ЄС щодо санкцій, щоб обмеження не зашкодили "ні інтересам Литви, ні міжнародним домовленостям".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Литва з 18 червня перестала здійснювати транзит низки російських товарів до Калінінграда. Йдеться про 50 відсотків вантажів, що потрапили під санкції ЄС.

Також ми писали, що російське керівництво планує відключити Литву від загальної електромережі через обмеження транзиту в Калінінградську область.

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