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Рішення суду по проспектам Бандери та Шухевича суперечить закону про декомунізацію, - Парубій

Новини » Політика    26.06.2019 - 20:54
Рішення суду по проспектам Бандери та Шухевича суперечить закону про декомунізацію, - Парубій
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами Парубія, рішення суду буде оскаржене

Голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яке скасовує перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича суперечить закону про декомунізацію та буде оскаржене. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради.

За його словами, це черговий крок реваншу.

"Це черговий крок реваншу, який намагається проводити "п’ята колона", що сьогодні через усі списки йде у Верховну раду", - наголосив Парубій та додав, що подібні дії будуть мати "дуже чітку відсіч".

Також Парубій висловив занепокоєння, що судова система використовується "як механізм та інструмент для реваншу". 

"Ми зробимо усі необхідні дії, аби надалі подібні рішення через судову систему не могли проходити. Ми дамо апеляцію. Ми підготуємо дуже потужну, аргументовану юридичну базу", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів у Києві на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Суд частково задовольнив позов Олени Бережної та двох громадських організацій та повернув проспектам Степана Бандери та Романа Шухевича їхні попередні назви - Московський та Генерала Ватутіна.

Крім того, мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київська міська рада повторно назве два проспекти на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Міська влада готує апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва. 

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