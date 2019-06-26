Отмена судом переименования проспектов Бандеры и Шухевича противоречит закону о декоммунизации, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам Парубия, решение суда будет обжаловано

Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что решение Окружного административного суда города Киева, которое отменяет переименование двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича противоречит закону о декоммунизации и будет обжаловано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

По его словам, это очередной шаг к реваншу.

"Это очередной шаг реванша, который пытается проводить "пятая колонна", что сегодня через все списки идет в Верховную раду", - подчеркнул Парубий и добавил, что подобные действия будут иметь "очень четкий отпор".

Также Парубий выразил опасение, что судебная система используется как механизм и инструмент для реванша".

"Мы сделаем все необходимые действия, чтобы впредь подобные решения через судебную систему не могли проходить. Мы дадим апелляцию. Мы подготовим очень мощную, аргументированную юридическую базу", - заявил Парубий.

напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в Киеве в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Суд частично удовлетворил иск Елены Бережной и двух общественных организаций и вернул проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича их предыдущие названия - Московский и Генерала Ватутина.

Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киевский городской совет повторно назовет два проспекта в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Городская власть готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева.