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Скасування мораторію на вивіз лісу знищить деревообробну галузь, - Ляшко

Новини » Політика    10.07.2019 - 13:53
Скасування мораторію на вивіз лісу знищить деревообробну галузь, - Ляшко
Фото: Олег Ляшко (прес-служба)

Ляшко впевнений, що нова влада повинна шукати шляхи розвитку економіки України

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко переконаний, що скасування мораторію на вивіз лісу знищить українську деревообробну галузь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РПЛ.

"Представник офісу Зеленського сказав про те, що треба скасувати мораторій на вивезення з України лісу, бо мовляв цей мораторій не працює. А насправді причина для скасування мораторію – це обіцянка ЄС дати чергову так звану "допомогу" – кредит на 500 млн євро з процентами, який треба повертати. Ціна цього кредиту – закриття сотень нових підприємств, які були створені в Україні за 2 роки дії мораторію. Фактично, це знищення української деревообробної і меблевої промисловості, десятки тисяч людей залишаться без роботи і зарплати, продовжиться варварська вирубка лісу від Карпат до Сумщини. Зате нова влада прозвітує, що взяла кредит у Єврокомісії", – обурився лідер Радикальної партії.

Народний депутат наголосив на тому, що нова влада повинна шукати шляхи розвитку економіки України, а не продовжувати експортно-сировинну політику.

"Поки наша економіка у такому стані, ми не можемо обійтись без підтримки МВФ. Але ця підтримка надзвичайно дорого коштує Україні. Це як сир у мишоловці: нам дають кредит, а в обмін забирають землю, вирубують та вивозять ліс і залишають українців без роботи. Як наслідок, більше двох мільйонів наших людей працює в Польщі та інших країнах. А хто ж підійматиме українську економіку? Тому треба радикально змінювати економічну політику, переглядати умови співпраці з ЄС і МВФ виключно на умовах, які відповідають національним інтересам України та сприяють відновленню економіки", – зазначив Ляшко.

Неприйнятними для команди РПЛ є не тільки наміри скасувати мораторій на вивіз лісу, а й відкрити ринок землі. Ляшко зазначив, що багато європейських країн, які відмовились від мораторію на продаж землі, тепер шкодують.

"Ще одна умова надання цього кредиту – це відкриття ринку земель. І Зеленський  підтвердив, що ставить перед собою таке завдання. Чи розуміє президент, що жоден український селянин землі не купить, коли почнуть продавати землю? Іноземці візьмуть кредити в своїх банках під 0,5% річних на придбання української землі, а український фермер і під 25% не візьме. В результаті вся земля буде, як у Прибалтиці – вся земля скуплена шведами і фінами. Я особисто говорив з литовцями і з латвійцями. Вони кажуть: "Зупиніться і не повторюйте наших помилок з продажем землі", – підсумував Ляшко.

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