Отмена моратория на вывоз леса уничтожит деревообрабатывающую отрасль, - Ляшко

Фото: Олег Ляшко (пресс-служба)

Ляшко уверен, что новая власть должна искать пути развития экономики Украины

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко убежден, что отмена моратория на вывоз леса уничтожит украинскую деревообрабатывающую отрасль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

"Представитель офиса Зеленского сказал о том, что надо отменить мораторий на вывоз из Украины леса, потому что, мол, этот мораторий не работает. А на самом деле причина для отмены моратория – это обещание ЕС дать очередную так называемую "помощь" – кредит на 500 млн евро с процентами, который нужно возвращать. Цена этого кредита – закрытие сотен новых предприятий, которые были созданы в Украине за 2 года действия моратория. Фактически, это уничтожение украинской деревообрабатывающей и мебельной промышленности, десятки тысяч людей останутся без работы и зарплаты, продолжится варварская вырубка леса от Карпат до Сумщины. Зато новая власть отчитается, что взяла кредит в Еврокомиссии", – возмутился лидер Радикальной партии.

Народный депутат отметил, что новая власть должна искать пути развития экономики Украины, а не продолжать экспортно-сырьевую политику.

"Пока наша экономика в таком состоянии, мы не можем обойтись без поддержки МВФ. Но эта поддержка очень дорого стоит Украине. Это как сыр в мышеловке: нам дают кредит, а в обмен забирают землю, вырубают и вывозят лес и оставляют украинцев без работы. Как следствие, больше двух миллионов наших людей работает в Польше и других странах. А кто же будет поднимать украинскую экономику? Поэтому надо радикально менять экономическую политику, пересматривать условия сотрудничества с ЕС и МВФ исключительно на условиях, которые отвечают национальным интересам Украины и способствуют восстановлению экономики", – отметил Ляшко.

Неприемлемыми для команды РПЛ являются не только намерения отменить мораторий на вывоз леса, но и открыть рынок земли. Ляшко отметил, что много европейских стран, которые отказались от моратория на продажу земли, теперь жалеют.

"Еще одно условие предоставления этого кредита – это открытие рынка земель. И Зеленский подтвердил, что ставит перед собой такую задачу. Понимает ли президент, что ни один украинский селянин землю не купит, когда начнут продавать землю? Иностранцы возьмут кредиты в своих банках под 0,5% годовых на приобретение украинской земли, а украинский фермер и под 25% не возьмет. В результате вся земля будет, как в Прибалтике – вся земля скуплена шведами и финнами. Я лично говорил с литовцами и с латышами. Они говорят: "Остановитесь и не повторяйте наших ошибок с продажей земли", – подытожил Ляшко.