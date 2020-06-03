Скасування "маржі Холодова" дозволило у травні виконати план надходжень від акцизного податку

У травні 2020 року план надходжень до бюджету з акцизного податку перевиконано на 1,1 млрд грн, або на 21,4%, в основному шляхом надходжень податку з тютюнових виробів.

Про це інформує Міністерство фінансів з посиланням на статистику Державної казначейської служби.

Слід відзначити, що виконати план вдалося вперше за останні 8 місяців, - з жовтня минулого року, коли було ухвалено поправку №8 до проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" №1049, більше відому як "маржа Холодова".

Нагадаємо, скандал навколо законопроекту розпочався у жовтні 2019 року, коли на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової й митної політики до законопроекту №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів було прийнято поправку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.

Як пізніше з’ясували журналісти, поправку було прийнято в інтересах заступника голови згаданого парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет.

У грудні 2019 року Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо Холодова за підозрою у перевищенні владних повноважень.

Повідомлялось, що прийняття "маржі Холодова" призвело до повномасштабної кризи на ринку тютюнових виробів у листопаді-грудні 2019 року.

Так, компанія "Брітіш Амерікан Тобакко Україна" у листопаді 2019 року була змушена зупинити виробництво на її тютюновій фабриці в Прилуках. Інший великий виробник "Джі Ті Ай Україна" відкликав акцизні марки на 350 млн грн. А в компанії "Філіп Морріс Україна" заявили, що змушені скоротити виробництво сигарет на третину через скандальну поправку.

Загальні втрати держбюджету від "маржі Холодова" у листопаді-грудні 2019 року оцінюються у 2,5 млрд грн.

19 лютого президент України Володимир Зеленський ветував документ.

Своєю черго, як писало РБК-Україна, Андрій Холодов 1 червня ініціював створення у Верховній Раді ТСК для розслідування ухилення від сплати податків на тютюновому ринку.