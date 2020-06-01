У Раді пропонують створити ТСК для розслідування ухилення від сплати податків на тютюновому ринку

Фото: виробництво сигарет (з відкритих джерел)

За словами Холодова, депутати протягом останніх місяців збирали інформацію про те, як сплачують податки виробники сигарет

У Верховній раді України пропонують створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів ухилення від сплати податків виробниками сигарет.

Про це заявив народний депутат України, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов в ефірі каналу "112 Україна".

"За минулий рік понад 3 млрд грн вивели тютюнові компанії з України за різними схемами мінімізації бази оподаткування, аж до благодійної допомоги, у США, Росію, Швейцарію. Для цього використовуються схеми виводу через роялті, відсотки та замовлення послуг за кордоном", - сказав Холодов.

За його словами, у Верховній раді створена робоча група, депутати протягом останніх місяців збирали інформацію про те, як сплачують податки виробники сигарет.

Нагадаємо, 90% сигарет в Україні виробляють 4 найбільші компанії - Philip Morris (Харківська тютюнова фабрика), Imperial Tobacco (Київська тютюнова фабрика), British American Tobacco (тютюнова фабрика в Прилуках) і Japan Tobacco (Кременчуцька тютюнова фабрика).

Тютюнові компанії платять два види податків - непрямі (акциз і ПДВ) і прямі (наприклад, податок на прибуток). Непрямі податки - акциз і ПДВ - включені до вартості пачки сигарет в магазині, і ці податки сплачують споживачі. Зазначалося, що курці тільки у 2019 році заплатили близько 44 мільярдів гривень податків до держбюджету.

При цьому податків на прибуток компанія Philip Morris у 2019 році заплатила всього 661 млн, JTI ще менше - 266 млн, Briritsh American Tobacco - 634 тис. грн, а Imperial Tobacco - взагалі 0 грн.

"Маржа тютюнових компаній при виробництві і продажу сигарет - 100%, доходи компаній - це мільярди гривень. Є кілька схем виведення грошей з України. По-перше - через роялті, плату за використання торгової марки. Власник торговельної марки за кордоном сам встановлює, скільки хоче отримати за її використання в Україні", - вважає Холодов.

За його словами, сенс створення ТСК в тому, щоб залучити правоохоронні органи і знайти конкретне розв'язання проблеми сплати податків виробниками сигарет.

"Мінімум 1 мільярд гривень міг додатково піти в бюджет держави в разі, якби тютюнові виробники прозоро платили податки на прибуток в Україні", - додає нардеп.

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет опублікував результати свого розслідування, яким встановив факт наявності картельної змови на ринку тютюну в Україні.

За даними Антимонопольного комітету, 4 найбільші тютюнові компанії Philip Morris, Imperial Tobacco, British American Tobacco та JTI вели узгоджену дистриб'юторську політику, а також продавали оптові партії сигарет одного оптовика, що призвело до монополізації ринку і порушення прав інших оптових дистриб'юторських компаній в Україні. На учасників змови був накладений штраф в 6,5 млрд грн. Штраф був оскаржений в суді та в держбюджет і досі не виплачений.

У листопаді 2019 року АМКУ видав тютюнового картелю рекомендації щодо усунення монополії, які повинні були бути виконані до січня 2020 року.

11 грудня 2019 року Кабінет міністрів підписав з тютюновими компаніями Меморандум, в якому були закріплені домовленості про оплату податків, усунення монополії та відкриттю ринку тютюну для всіх оптових дистриб'юторів.

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Автор: РБК-Україна