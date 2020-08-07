Скасування ліцензій, патенти і страховки: в Україні готують закон про таксі

Фото: для таксистів готують новий закон (pixabay)

В уряді хочуть вивести ринок таксі з тіні

Міністерство інфраструктури України готує новий законопроект, який буде регламентувати роботу таксистів. Пропонується скасувати ліцензії, запровадити патенти для перевезень на замовлення та обов'язкове страхування пасажирів.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, до законопроекту ще можна подати зауваження і пропозиції. Ознайомитися з документом можна на сайті міністерства.

Криклій зазначив, що в Україні близько 220 тисяч таксистів, що становить 1,1% від економічно активного населення.

"При цьому, зауважу, левова частка перевізників надають послуги незаконно, оскільки не мають ліцензії або не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. Їх кількість досягає 98%", - підкреслив міністр.

Він також зазначив, що новий закон має вивести таксі з тіні, а щорічний оборот ринку таксі та перевезень на замовлення складає близько 40 млрд гривень.

Що пропонує законопроект:

скасування ліцензій для роботи в таксі, заміна їх на повідомлення про початок такої діяльності;

забезпечення відповідальності перевізників перед пасажирами;

можливість ведення діяльності у сфері перевезень на замовлення на основі патенту, який можна придбати терміном на один місяць чи рік;

для пасажирів - обов'язкове страхування.

Фото: новий законопроект про таксі

Передбачається, що надходження податків і зборів від виведення ринку з тіні оцінюється в 800 млн гривень на рік.

Нагадаємо, з 7 серпня набув чинності новий закон у сфері перевезень; зокрема, в Україні почали брати збір за виліт пасажирів - по 2 долара на міжнародних рейсах.